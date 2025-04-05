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Fenerbahçe Kadınlar Kupa Voley'de 5'inci kez şampiyon

Fenerbahçe Kadınlar Kupa Voley'de 5'inci kez şampiyon

18:185/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Medicana
Fenerbahçe Medicana

Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi ve kupayı 5. kez müzesine götürdü.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Medicana, şampiyon oldu. Sarı-lacivertli takım, kupayı 5. kez müzesine götürdü.



MAÇ KADROLARI:
Fenerbahçe Medicana:
Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melisa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, (Gizem Örge, Stysiak)

Eczacıbaşı Dynavit:
Boskovic, Boden, Stevanovic, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Jack (Simge Aköz, Hande Baladın, Rettke)

Setler:
26-24, 25-22, 28-26 |
Süre:
86 dakika (27, 29, 30)




#Fenerbahçe Medicana
#Kadınlar Kupa Voley
#Eczacıbaşı Dynavit

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