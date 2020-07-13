Fenerbahçe'nin istediği Chuba Akpom kimdir, kaç yaşında, nerede oynuyor, bonservisi ne kadar?
Fenerbahçe'nin istediği Chuba Akpom kimdir?
Transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarına yeni oyuncular katmak istiyor. Fenerbahçe'nin de PAOK forması giyen Chuba Akpom ile ilgilendiği iddia edildi. Peki Chuba Akpom kimdir? Chuba Akpom kaç yaşında? Chuba Akpom nereli? Chuba Akpom'un bonservisi ne kadar? Chuba Akpom Fenerbahçe haberlerine dair bütün detayları haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'nin PAOK'ta forma giyen Chuba Akpom'u kadrosuna katmak için hem kulüple hem de oyuncuyla iletişime geçtiği iddia edildi. TRT Spor'da yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Chuba Akpom'u kadrosuna katmak istiyor.
Chuba Akpom kimdir? Chuba Akpom kaç yaşında?
Chuba Akpom, 9 Ekim 1995 yılında İngiltere'de doğdu. Futbola Arsenal altyapısında başlayan oyuncu, genel olarak her yıl başka bir takıma kiralandı. 24 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında Arsenal'den 1 milyon euro karşılığında PAOK'a transfer oldu. 1.86 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor ve santrfor olarak görev yapıyor.
Chuba Akpom, İngiltere A Milli Takım formasını hiç giymedi. Bu sene de PAOK formasıyla çıktığı 41 karşılaşmada 2 bin 154 dakika süre aldı. Akpom bu maçlarda, 10 gol ve 3 asistle oynadı.
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