Fenerbahçe'nin istediği Chuba Akpom kimdir?

Fenerbahçe'nin PAOK'ta forma giyen Chuba Akpom'u kadrosuna katmak için hem kulüple hem de oyuncuyla iletişime geçtiği iddia edildi. TRT Spor'da yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Chuba Akpom'u kadrosuna katmak istiyor.

Chuba Akpom kimdir? Chuba Akpom kaç yaşında?

Chuba Akpom, 9 Ekim 1995 yılında İngiltere'de doğdu. Futbola Arsenal altyapısında başlayan oyuncu, genel olarak her yıl başka bir takıma kiralandı. 24 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında Arsenal'den 1 milyon euro karşılığında PAOK'a transfer oldu. 1.86 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor ve santrfor olarak görev yapıyor.

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