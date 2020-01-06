Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez ısrarı

Fenerbahçe'nin kiralama teklifini kabul etmeyen İtalyan kulübü, İsviçreli futbolcuyu 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla vermeyi hedefliyor. Transferini bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, Milan ile pazarlıklarını sürdürüyor. Bu arada Sportif direktör Damien Comolli, Rodriguez ve menajeriyle görüşerek Fenerbahçe ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Örnek isim Dirar

Faslı oyuncu Nabil Dirar, Hasan Ali Kaldırım’ın yokluğunda sol bekte Fenerbahçe’nin vazgeçilmez oyuncusu oldu. Hem saha içinde hem de saha dışında takımın en önemli karakteri olan Dirar takım arkadaşları arasında da çok seviliyor. Tecrübeli futbolcu adeta kaptan gibi arkadaşlarıyla ilgileniyor, moral anlamında düşen takım arkadaşlarını motive ediyor.

Dayanıklılık ve kuvvet açısından da takımın en iyi ismi olan Faslı yıldız sahada bitmek bilmez enerjisi ve profesyonelliğiyle de takım arkadaşlarına örnek oluyor. Kas özellikleri, dayanıklılık ve koşu potansiyeli üst düzey kapasitede olan Dirar mücadeleyi seven ve çok koşan yapısıyla her maç takımın en fazla koşan oyuncuları arasında yer alıyor ve sahanın her yerinde kendisini gösteriyor.