Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’a geldi

Hazırlık maçları sırasında defans blokunun sergilediği performans eleştirilere neden olan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirecek adımlar atıyor. Sarı lacivertlilerin transferi için görüşmelerde bulunduğu Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen (Zanka) İstanbul'a geldi.
Haber MerkeziAA
Almanya’daki Audi Kupası’nda 2 maçta 11 gol yiyen ve defansında büyük açıklar veren Fenerbahçe’de gözler stoper transferine çevrildi.
Sarı-lacivertliler, Danimarka Milli Takımı’nda Kjaer’in partneri olan ve geçen sezon İngiltere Premier Lig’den düşen Huddersfield’in 'Zanka' adıyla bilinen Danimarkalı stoperi Mathias Jattah-Njie Jorgensen’in transferi için yoğun mesai harcamıştı.
İstanbul'a geldi
Sarı lacivertlilerin transferi için görüşmelerde bulunduğu Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen (Zanka) İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'nda 29 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Damien Comolli karşıladı.
Zanka, kariyerinde Danimarka'nın Kopenhag, Hollanda'nın PSV Eindhoven ile İngiltere'nin Huddersfield takımlarında forma giydi.
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