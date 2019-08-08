Fenerbahçe Zanka'yı aldı mı?
SÜPER LİG

Fenerbahçe Zanka'yı aldı mı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Hazırlık maçları sırasında defans blokunun sergilediği performans eleştirilere neden olan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirecek adımlar atıyor. Sarı lacivertlilerin transferi için görüşmelerde bulunduğu Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen (Zanka) İstanbul'a geldi.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathias Jattah-Njie. (Zanka)

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathias Jattah-Njie. (Zanka)

Almanya’daki Audi Kupası’nda 2 maçta 11 gol yiyen ve defansında büyük açıklar veren Fenerbahçe’de gözler stoper transferine çevrildi.

Sarı-lacivertliler, Danimarka Milli Takımı’nda Kjaer’in partneri olan ve geçen sezon İngiltere Premier Lig’den düşen Huddersfield’in 'Zanka' adıyla bilinen Danimarkalı stoperi Mathias Jattah-Njie Jorgensen’in transferi için yoğun mesai harcamıştı.

İstanbul'a geldi

Sarı lacivertlilerin transferi için görüşmelerde bulunduğu Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen (Zanka) İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda 29 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Damien Comolli karşıladı.

Zanka, kariyerinde Danimarka'nın Kopenhag, Hollanda'nın PSV Eindhoven ile İngiltere'nin Huddersfield takımlarında forma giydi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’a geldi
IHA

Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul'a geldi. Zanka'yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.

Zanka imzaya kaldı
Zanka imzaya kaldı

Almanya’daki Audi Kupası’nda 2 maçta 11 gol yiyen ve defansında büyük açıklar veren Fenerbahçe’de gözler stoper transferine çevrildi.Sarı-lacivertliler, Danimarka Milli Takımı’nda Kjaer’in partneri olan ve geçen sezon İngiltere Premier Lig’den düşen Huddersfield’in 'Zanka' adıyla bilinen Danimarkalı stoperi Mathias Jattah-Njie Jorgensen’in transferi konusunda anlaşmaya vardı.Huddersfield ile ödeme planı ve sözleşme detaylarını görüşen Fenerbahçe’nin transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.Teklif 3.5 milyon euroSarı-lacivertliler, Zanka için İngiliz kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis bedeli, Zanka’ya da yıllık 2.5 milyon Euro yıllık ücret teklif etti.Premier Lig’de toplam 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.Mert ve Ertuğrul da gündemdeZanka’nın yanı sıra gelecek vadeden yerli bir stoper alarak stoper rotasyonu tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin ile Bursaspor’dan Ertuğrul Ersoy’dan birini de renklerine bağlayarak stoper transferini sonuçlandırmak istiyor.

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