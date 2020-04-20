SÜPER LİG

Filip Novak attığı gollerin sırrını açıkladı

Trabzonspor’un başaralı futbolcusu Filip Novak, her zaman bir santrfor gibi düşündüğünü belirterek, amacının gol atmak ve asist yapmak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Novak, borod-mavili formayla 14 kez fileleri havalandırdı.

Novak, borod-mavili formayla 14 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig’in en golcü savunma oyuncusu olan Filip Novak, bordo-mavili kulübün medya merkezine açıklamalarda bulundu. Karantina günlerini evinde geçirerek Süper Lig’in başlamasını bekleyen Çek oyuncu, bu günlerde çok fazla uyuduğunu belirterek, "Uyandıktan sonra kahvaltımı yapıyorum. İdmanlarımı evde yapıyorum. Eğer kendimi iyi hissediyorsam sabah, kötü hissediyorsam akşam üsttü idman yapıyorum" dedi.

"Her zaman gol atmak istiyorum"

Golcülük iç güdüsünün gençlik yıllarında başladığını belirten başarılı oyuncu, " Hep santrfor pozisyonunda oynuyordum. Sonrasında sol kanat bazende 10 numara pozisyonunda oynattılar. 18 yaşındayken başka bir kulübe transfer olmuştum. Sol bek pozisyonunda oynayacak kimse olmadığı için beni o bölgede denemeye karar verdiler ve o bölgede 3-4 maça çıktım. Gösterdiğim performansı da beğendiler. Sonrasında hep aynı pozisyonda kaldım ancak halen bir santrfor gibi düşünürüm. Her zaman gol atmak ve asist yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı

"Umarım sezonu şampiyonlukla tamamlarız"

Korona virüsü nedeniyle Süper Lig’in ne zaman başlayacağı konusunda net bir durumun olmadığını belirten Novak, "Bireysel performansımdan ziyade takımın genel performansıyla ilgili konuşursam eğer lideriz ve bu da çok güzel bir duygu. Görüyoruz ki korona virüs nedeniyle maçların ne zaman oynanacağını tam olarak bilmiyoruz. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Takımın her maç daha iyiye gittiğini ve kendimizi geliştirdiğimizi biliyoruz. Umuyorum sezonu da şampiyonlukla tamamlayacağız" dedi.

  • Trabzonspor’un Çek oyuncusu Filip Novak, bordo-mavili takımda forma giydiği 3 sezonda oynadığı 79 maçta toplam 14 gol kaydetti. Novak, attığı gollerle Süper Lig’in en golcü savunma oyuncusu konumunda bulunuyor.

Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi: İkisiyle prensipte anlaştık
Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi: İkisiyle prensipte anlaştık

Ağaoğlu yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de normal bir süreç yaşanmadığını belirtti.Tedbirler kapsamında liglere ara verildiğini anımsatan Ağaoğlu, liglerin yeniden başlamasına ilişkin, "Burada ülke vatandaşlarının sağlığı söz konusu, sorumluluğu da devlette. Onun için her zaman söylediğim gibi bu işin kararını da devlet verir, biz uygularız. 'Haziran' der haziranda oynarız. 'Mayıs' der mayısta oynarız" diye konuştu.Ligin geleceği için konuşmanın şu an için erken olduğunu ifade eden Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;"Ama şu alınan tedbirler, vatandaşların çok büyük bölümünün tedbirlere göstermiş olduğu hassasiyet, sağlık çalışanlarının olağanüstü gayreti sanki haziran başında bir şekilde bu işe başlayabilecekmişiz gibi gösteriyor. Biz oyunculara mayıs başına kadar izin verdik. Mayıs başında antrenmanlara başlayacağız. Haziranda müsabakalara başlayacakmışız gibi bir planlama yaptık. Burada virüsün seyri, devletin alacağı karar önemli. Vatandaşın sağlığı, refahı devlette. Bu işin sorumluluğu da devlette. Devletin vereceği kararı bekleyeceğiz. Saygılı olup o kararı uygulayacağız."Avrupa'nın önde gelen 5 büyük liginin alacağı kararların Süper Lig'i etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Ağaoğlu, "Bir anlamda 5 büyük ligin kararları emsal teşkil eder ama şu anda Türkiye'nin bu virüsle vermiş olduğu mücadele, diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı zaman başarılı. Biz onun için kendi kararımızı kendimiz verecekmişiz gibi gözüküyor" yanıtını verdi.Sosa ve Novak müjdesiBaşkan Ahmet Ağaoğlu, sözleşmeleri sona erecek kaptan Jose Sosa ve Filip Novak konusunda bir sorun bulunmadığını kaydetti.Bu futbolcularla görüştüklerine işaret eden Ağaoğlu, "Sözleşme sonunda sadece bu ikisiyle konuşuyoruz. Onlarla zaten bir noktadayız. Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız. Böyle bir sürece denk geldi. Sürecin netleşmesini bekliyoruz. Bizim iki futbolcumuz var sözleşmesi biten. Kiralıklarla alakalı olarak sezon sonunda karar vereceğiz. Zaten Ndiaye, Sörloth var. Sörloth'un opsiyonu var ve bir yıl daha sözleşmesi devam ediyor. Bu oyuncu konusunda da sorunumuz yok" diye konuştu. Ekonomiye etkisiAğaoğlu, koronavirüsün dünyada önde gelen kulüplerinin ekonomisini de etkilediğini belirterek, "Bu süreci kısa sürede atlatırsak ekonomik olarak da o kadar az etkilenmiş oluruz" dedi.Öncelikle bu sürecin atlatılması gerektiğine dikkati çeken Ağaoğlu, "Şu anda bana göre öncelikle yapılacak hesap kitap bu koronavirüs belasından en az sıkıntı ile en kısa sürede nasıl kurtulabileceğimiz. Bunun hesabını çok iyi yaparsak ileriye dönük ekonomik ve finansal hesaplarda da o kadar büyük artı sağlamış oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

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