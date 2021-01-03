SÜPER LİG

Formasını yere atan Göztepeli futbolcunun cezası belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Yalçın Kayan'a bir aylık maaş cezasının yanı sıra 350 forma alarak bunları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtma cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Yalçın Kayan, bu sezon sarı-kırmızılı takımda 15 maçta forma giydi.

Yalçın Kayan, bu sezon sarı-kırmızılı takımda 15 maçta forma giydi.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında Yalçın Kayan'ın Fatih Karagümrük karşılaşmasında gerçekleştirdiği hareketin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Yaptığı hareketin ardından duyduğu pişmanlığı dile getiren, camiamızdan, teknik direktörümüz İlhan Palut'tan ve takım arkadaşlarından özür dileyen oyuncumuz Yalçın Kayan'a disiplin talimatı doğrultusunda bir aylık maaşı kadar para cezası kesilmiş ve ilaveten ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 350 adet yeni sezon forması alması ve okullar açıldığında ziyaret ederek dağıtması kararlaştırılmıştır."

Oyundan alınmasına tepki göstermişti

Yalçın Kayan, ikinci yarının başında oyuna dahil olduğu Fatih Karagümrük karşılaşmanın son bölümünde oyundan çıkmıştı. Genç futbolcu formasını yedek kulübesine doğru bırakıp soyunma odasına gitmişti.

Alpaslan Öztürk kararını verdi: İmzayı atıyor
Alpaslan Öztürk kararını verdi: İmzayı atıyor

Süper Lig'de haftayı bay geçen Göztepe'de yönetim, Alpaslan Öztürk'ün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Sezon başında adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'le anılan ancak transferi gerçekleşmeyen deneyimli oyuncuyla bu hafta masaya oturulacağı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in Alpaslan’ın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istediği ve olası bir transfer durumunda oyuncunun kulübe para kazandırarak gitmesini planladığı bildirildi. Alpaslan'ın da vitrine çıktığı Göztepe ile sözleşme yenilemeye sıcak baktığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılara 2018-2019 sezonunda Elazığspor'dan gelen Alpaslan, ilk senesinde 30 resmi maça çıkıp 3 gol attı. Geçen sezon 25 müsabakada 7 golle oynayan 27 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise 8 maçta görev alıp 1 kez fileleri sarstı. Göztepe’den hakem kararlarına sert tepki: Görevini yerine getirdi

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