İstanbul Park'ta su dansı: Sıralama turları nefes kesti

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarına yoğun yağış damga vurdu. Pilotlar pistte zor anlar yaşarken, kırmızı bayrak geldi. Seans durdurdu ve bütün pilotlar pite geri çağrıldı.

Güvenlik aracı piste çıktı

Yağmurun durmasının ardından güvenlik aracı piste çıkarak asfalt zemini test etti. Daha sonrasında asfalt temizleme işlemleri gerçekleştirildi.

Devam kararı

Pistte biriken suların tahliye edilmesinin ardından sıralama turları yeniden başladı.

📸#TurkishGP | #F1 pic.twitter.com/jUmSLmaEjn — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020

Bir kırmızı bayrak daha

Sıralama turlarında 2. kez kırmızı bayrak kararı çıktı. Pilotlar sıkça spin atma problemi yaşarken, Haas pilotu Romain Grosjean, çakıl havuzunda kaldı. Grosjean'in birinci virajda kontrolü kaybedip çakıl havuzuna takılması sonucunda FIA Yarış Kontrol, ilk sıralama turunun bitimine 3 dakika 30 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi. Grosjean'in aracının çakıl havuzundan çıkartılmasının ardından ilk sıralama turu kaldığı yerden devam etti.

Romain Grojean çakıl havuzuna girdi. Günün ikinci kırmızı bayrağı geldi.#TurkishGP | #F1 pic.twitter.com/QtB5siqpXz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020

Büyük sürpriz

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point'in pilotu Lance Stroll oldu. Kariyerinde ilk kez bu başarıyı elde eden Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

Lance Stroll: "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. bunu beklemiyordum." #TurkishGP | #F1 https://t.co/Q3K2I1rCVR — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020

Intercity İstanbul Park'taki yarışın startında araçların yer alacağı sıralar şu şekilde oluştu;

1 - Lance Stroll (Racing Point)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - Sergio Perez (Racing Point)

4 - Alex Albon (Red Bull)

5 - Daniel Ricciardo (Renault)

6 - Lewis Hamilton (Mercedes)

7 - Esteban Ocon (Renault)

8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9 - Valtteri Bottas (Mercedes)

10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11 - Lando Norris (McLaren)

12 - Sebastian Vettel (Ferrari)

13 - Carlos Sainz (McLaren)

14 - Charles Leclerc (Ferrari)

15 - Pierre Gasly (AlphaTauri)

16 - Kevin Magnussen (Haas)

17 - Daniil Kvyat (AlphaTauri)

18 - Romain Grosjean (Haas)

19 - Nicholas Latifi (Williams)

20 - George Russell (Williams)





Anketlerde İstanbul Park fırtınası esti 9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte dün saat 11.00 ve 15.00'te koşulan 2 antrenman seansı ile başladı. Bugün saat 12.00'de 3. ve son antrenman seansı yapılırken, pilotlar dün sıkıntı yaşadıkları pistte bugün bir de yağmur yağınca oldukça zorlandı. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 3. antrenman seansında turu tamamlayamazken, Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell da tur zamanı yapamadı. Red Bull pilotu Max Verstappen ilk 2 antrenman turunda olduğu gibi 3. antrenman turunda da 1.48.485'lik derecesiyle zirveyi kimseye bırakmazken, İstanbul Park'ta ilk 2 antrenman seansında da başarılı bir performans ortaya koyan Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Alexander Albon ise Verstappen'i takip eden isimler oldu.F1 pilotları İstanbul Park'ta zor anlar yaşadı.#F1 | #TurkishGP pic.twitter.com/FPKb8CGQ9t— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Yağmur şartları zorlaştırdıAsfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı. Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seanslarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi. Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ise İstanbul Park'ta kaygan bir zemin olmasına zeminin yarışa kadar oturacağını ve çok keyifli bir yarış geçeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.Carlos Sainz çimleri biçiyor pic.twitter.com/3eNSe04Eni#F1 | #TurkishGP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Anketlerde İstanbul Park desteklendiFormula 1'i yakından takip eden yurt dışı medya kuruluşlarının açtığı anketlerde ise İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli ve heyecanlı geçeceği sonucu çıktı. Pilotların şikayetçi olduğu pist zemininin şartları zorlaştırması nedeniyle yarışın daha heyecanlı geçeceğini savunan Formula 1 tutkunları, anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli geçeceği konusunda fikir birliğine vardı. Anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park desteklendi.Formula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yaptı

Formula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yaptı Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Bugün sıralama turlarının yapılacağı organizasyonda yarış yarın gerçekleştirilecek.Yaptıkları gösterilerle büyük hayranlık uyandıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Formula 1 heyecanına başka bir heyecan kattı.'SoloTürk', bugünkü sıralama turları öncesinde pistin üzerinde selamlama ve gösteri uçuşu yaptı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi#F1 | #TurkishGP pic.twitter.com/xBF1hP97Rc— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 F1 aracı Avrasya Tüneli'ni inletti