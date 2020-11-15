İstanbul Park'tan şampiyon çıktı: Nefes kesen son

9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’a gelen Formula 1’de yarış büyük heyecana sahne oldu.

Intercity İstanbul Park’ta saat 13.10 itibariyle start alan yarışa BWT Racing Point’in Kanadalı pilotu Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başladı. İkinci sırada Aston Martin Red Bull Racing takımından Max Verstappen start alırken, BWT Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez üçüncü sıradan mücadeleye başladı. Pilotlar klasmanında 7. şampiyonluğunu ilan etmek için büyük avantaja sahip olan Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 6. sırada start aldı.

Yarış öncesi yağmur yine etkili oldu

Önceki günlerde olduğu gibi İstanbul Park’ta bugün de yağış etkisini gösterdi. Antrenman ve sıralama turlarında yağmur nedeniyle pilotlar görüş sıkıntısı yaşarken, araçlar da piste tutunmakta zorluk yaşamıştı. Pilotlar bugün de yarış öncesi ısınma turlarını atarken benzer görüntüler yaşandı. Henüz ısınma turlarında yaşanan ufak kazalar sonucu bazı pilotlar pite dönmek zorunda kaldı.

Russell'ın ön kanadı kırıldı.#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/yj98qQyI3o — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020

Yarış spinlerle başladı





Yarış start alırken yağmur durdu ancak ıslak zemin nedeniyle birçok takım yarışa yağmur lastikleriyle başlamayı tercih etti. Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel muhteşem bir starta imza atarken, ilk virajda spin atanlar oldu.





F1 Türkiye'de 9 yıl sonra spinlerle başladı.#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/JgXGdgfWPz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020

Büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü

Max Verstappen, 18. turda Perez'i geçmek için yaklaşık 300 km/h ile giderken büyük bir spin attı. Aracını iyi kontrol eden Verstappen, bir yere çarpmadan yarışa geri dönebildi.

Verstappen'in spin atmaya başladığı o an 📸#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/uGf2mcWbr5 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020

Şampiyon Hamilton

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

35 yaşındaki Hamilton Alman Michael Schumacher'in 7 kez ile "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.

Pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Şentop verdi

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarış sonrası yapılan törende Mustafa Şentop, birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci sıradaki Racing Point sürücüsü Sergio Perez ve üçüncülüğü alan Ferrari'den Sebastian Vettel'e kupalarını takdim etti.

Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.

İstanbul Park'ta su dansı: Sıralama turları nefes kesti Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarına yoğun yağış damga vurdu. Pilotlar pistte zor anlar yaşarken, kırmızı bayrak geldi. Seans durdurdu ve bütün pilotlar pite geri çağrıldı.Güvenlik aracı piste çıktıYağmurun durmasının ardından güvenlik aracı piste çıkarak asfalt zemini test etti. Daha sonrasında asfalt temizleme işlemleri gerçekleştirildi.Devam kararı Pistte biriken suların tahliye edilmesinin ardından sıralama turları yeniden başladı.📸#TurkishGP | #F1 pic.twitter.com/jUmSLmaEjn— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Bir kırmızı bayrak dahaSıralama turlarında 2. kez kırmızı bayrak kararı çıktı. Pilotlar sıkça spin atma problemi yaşarken, Haas pilotu Romain Grosjean, çakıl havuzunda kaldı. Grosjean'in birinci virajda kontrolü kaybedip çakıl havuzuna takılması sonucunda FIA Yarış Kontrol, ilk sıralama turunun bitimine 3 dakika 30 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi. Grosjean'in aracının çakıl havuzundan çıkartılmasının ardından ilk sıralama turu kaldığı yerden devam etti.Romain Grojean çakıl havuzuna girdi. Günün ikinci kırmızı bayrağı geldi.#TurkishGP | #F1 pic.twitter.com/QtB5siqpXz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Büyük sürpriz2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point'in pilotu Lance Stroll oldu. Kariyerinde ilk kez bu başarıyı elde eden Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.Lance Stroll: "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. bunu beklemiyordum." #TurkishGP | #F1 https://t.co/Q3K2I1rCVR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Intercity İstanbul Park'taki yarışın startında araçların yer alacağı sıralar şu şekilde oluştu;1 - Lance Stroll (Racing Point)2 - Max Verstappen (Red Bull)3 - Sergio Perez (Racing Point)4 - Alex Albon (Red Bull)5 - Daniel Ricciardo (Renault)6 - Lewis Hamilton (Mercedes)7 - Esteban Ocon (Renault)8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)9 - Valtteri Bottas (Mercedes)10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)11 - Lando Norris (McLaren)12 - Sebastian Vettel (Ferrari)13 - Carlos Sainz (McLaren)14 - Charles Leclerc (Ferrari)15 - Pierre Gasly (AlphaTauri)16 - Kevin Magnussen (Haas)17 - Daniil Kvyat (AlphaTauri)18 - Romain Grosjean (Haas)19 - Nicholas Latifi (Williams)20 - George Russell (Williams)Anketlerde İstanbul Park fırtınası estiFormula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yaptıBakan Kasapoğlu İstanbul Park'ta konuştu: Talep eden değil, talep edilen ülkeyiz

Anketlerde İstanbul Park fırtınası esti 9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte dün saat 11.00 ve 15.00'te koşulan 2 antrenman seansı ile başladı. Bugün saat 12.00'de 3. ve son antrenman seansı yapılırken, pilotlar dün sıkıntı yaşadıkları pistte bugün bir de yağmur yağınca oldukça zorlandı. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 3. antrenman seansında turu tamamlayamazken, Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell da tur zamanı yapamadı. Red Bull pilotu Max Verstappen ilk 2 antrenman turunda olduğu gibi 3. antrenman turunda da 1.48.485'lik derecesiyle zirveyi kimseye bırakmazken, İstanbul Park'ta ilk 2 antrenman seansında da başarılı bir performans ortaya koyan Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Alexander Albon ise Verstappen'i takip eden isimler oldu.F1 pilotları İstanbul Park'ta zor anlar yaşadı.#F1 | #TurkishGP pic.twitter.com/FPKb8CGQ9t— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Yağmur şartları zorlaştırdıAsfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı. Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seanslarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi. Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ise İstanbul Park'ta kaygan bir zemin olmasına zeminin yarışa kadar oturacağını ve çok keyifli bir yarış geçeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.Carlos Sainz çimleri biçiyor pic.twitter.com/3eNSe04Eni#F1 | #TurkishGP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Anketlerde İstanbul Park desteklendiFormula 1'i yakından takip eden yurt dışı medya kuruluşlarının açtığı anketlerde ise İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli ve heyecanlı geçeceği sonucu çıktı. Pilotların şikayetçi olduğu pist zemininin şartları zorlaştırması nedeniyle yarışın daha heyecanlı geçeceğini savunan Formula 1 tutkunları, anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli geçeceği konusunda fikir birliğine vardı. Anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park desteklendi.Formula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yaptı