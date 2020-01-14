SÜPER LİG

Gençlerbirliği Nordfeldt'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt'i transfer etti.

Haber Merkezi AA
İsveçili eldiven formayla poz verdi.

İsveçili eldiven formayla poz verdi.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, son olarak İngiltere'nin Swansea City ekibinde forma giyen Nordfeldt ile sağlık kontrollerinin ardından 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola ülkesinin Brommapojkarna takımında başlayan 30 yaşındaki kaleci, Hollanda ekiplerinden Heerenveen'de forma giydikten sonra 2015 yılına Swansea City'ye transfer olmuştu.

  • Kristoffer Nordfeldt, Gençlerbirliği'nde forma giyecek 3. İsveçli kaleci olacak. Başkent ekibinde daha önce İsveçli kaleciler Johan Dahlin ve Johannes Hopf forma giymişti.

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