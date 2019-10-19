Hadergjonaj'ı Volkan Demirel izledi

Fenerbahçe’de futbol kariyerine nokta koyduktan sonra teknik heyete dahil olan Volkan Demirel yeni görevi doğrultusunda transferde oyuncu da izliyor. Sarı-lacivertli kulübün takibinde olan Kosova Milli Takımı’nın sağ beki Florent Hadergjonaj’ı takip eden Volkan Demirel, 25 yaşındaki oyuncunun performansı hakkında teknik heyete olumlu rapor verdi.

Hadergionaj’ın performansı takip edilmeye devam edilecek.

Kosova basınından Telegrafi de başarılı sağ bekin, Volkan Demirel tarafından milli maçta takip edildiğini sayfalarına taşıdı.

Championship ekibi Huddersfield'ın oyuncusu olan Hadergjonaj, bu sezon çıktığı 8 maçta 1 asist kaydetti.



