Hadergjonaj'ı Volkan Demirel izledi
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Hadergjonaj'ı Volkan Demirel izledi

Fenerbahçe'de teknik heyette yer alan Volkan Demirel, Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj’ı izleyerek oyuncu hakkında teknik heyete olumlu rapor verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hadergjonaj'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Hadergjonaj'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de futbol kariyerine nokta koyduktan sonra teknik heyete dahil olan Volkan Demirel yeni görevi doğrultusunda transferde oyuncu da izliyor. Sarı-lacivertli kulübün takibinde olan Kosova Milli Takımı’nın sağ beki Florent Hadergjonaj’ı takip eden Volkan Demirel, 25 yaşındaki oyuncunun performansı hakkında teknik heyete olumlu rapor verdi.

Hadergionaj’ın performansı takip edilmeye devam edilecek.

Volkan Demirel, Hadergjonaj'ın alınması yönünde görüş bildirdi.
Volkan Demirel, Hadergjonaj'ın alınması yönünde görüş bildirdi.

Kosova basınından Telegrafi de başarılı sağ bekin, Volkan Demirel tarafından milli maçta takip edildiğini sayfalarına taşıdı.

  • Championship ekibi Huddersfield'ın oyuncusu olan Hadergjonaj, bu sezon çıktığı 8 maçta 1 asist kaydetti.


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