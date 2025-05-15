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Halkbank'ta kritik Perugia maçı hazırlıkları sürüyor

Halkbank'ta kritik Perugia maçı hazırlıkları sürüyor

22:3015/05/2025, الخميس
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın Perugia ile karşılaşacağı CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini Perugia ile karşılaşacağı CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Başantrenör Radostin Stoychev'in yönetimindeki antrenman, karşılaşmanın oynanacağı Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da yapıldı.


Isınma hareketleriyle başlayan idmanın devamında sporcular; servis, manşet, smaç, sıçrama ve blok üzerine çalıştı. Savunma, dublaj ve geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden antrenman, oynanan maçla tamamlandı.


Halkbank, yarın TSİ 12.00'de gerçekleştireceği son antrenmanın ardından maç saatini (TSİ 21.00) beklemeye başlayacak.




#Halkbank
#CEV Şampiyonlar Ligi
#Sir Sicoma Monini Perugia
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