SÜPER LİG

Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic Trabzonsporluları kızdırdı

Haris Hajradinovic'ten olay çıkartan şampiyonluk açıklaması

Kasımpaşa'da forma giyen Boşnak futbolcu Haris Hajradinovic, ülkesi basınına açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de zirvede olmasını istediği takım için tercih yaptı. Yetenekli oyuncu ayrıca Süper Lig'de formasını giymek istediği takımı da açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haris Hajradinovic, Kasımpaşa'da 10 numaralı forma ile mücadele ediyor.

Haris Hajradinovic, Kasımpaşa'da 10 numaralı forma ile mücadele ediyor.

Fotoğraf: Ahmet Bolat

Kasımpaşa'nın yetenekli orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic, Boşnak basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. 26 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de Beşiktaş forması giymek istediğini söylerken şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

Kasımpaşa olarak iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Hajradinovic, ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Öte yandan şampiyonluk yarışı hakkındaki görüşleri sorulan Hajradinovic, gönlünün Başakşehir'den yana olduğunu açıkladı.

Kasımpaşalı futbolcu Hajradinovic'in sözleri şu şekilde;

  • "Başakşehir şampiyonluğu hak etti. Geçtiğimiz yıllarda hep üst sıralarda yer aldılar. Umarım bu yıl hedefe ulaşır. Açıkçası bu beni sevindirir."

Hajradinovic'in bu sözleri Trabzon basınında tepkiyle karşılandı. Bunun sebebi ise Başakşehir'in ligin son haftasında Kasımpaşa ile oynayacak olması.

Lider Başakşehir'in kalan maçları
Lider Başakşehir'in kalan maçları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Trabzonspor ile 2, Demir Grup Sivassspor ile 7, Galatasaray ile de 8 puanlık farkı korudu.Şampiyonluk yolunda son 5 maçOkan Buruk'un öğrencileri, kalan maçları kayıpsız geçmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.Ligin son 5 haftasında önce Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Başakşehir, ardından düşme hattının hemen üzerindeki Denizlispor'u ağırlayacak. Sonraki haftalarda küme düşme hattında yer alan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak turuncu lacivertliler, iç sahada Kayserispor'u ağırlayıp deplasmanda ise Kasımpaşa ile oynanacağı müsabaka ile ligi tamamlayacak.5 maçın 3'ü deplasmandaKalan 5 maçın 3'ünde deplasmana çıkacak Başakşehir, 2 maçı ise evinde oynayacak.Zirvedeki kritik maçta kazanan çıkmadı

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un kalan maçları
Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un kalan maçları

Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da lider Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kalması yeniden umutları yeşertti. İki takım arasında 2 puanlık fark açılmazken bordo-mavililer, şampiyonluk yarışındaki iddialı konumunu da sürdürdü.Trabzonspor, bu sezon 29. hafta sonunda Demir Grup Sivasspor'un 5, Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 12 puan önünde bulunuyor.Karadeniz ekibi şampiyonluk için kalan maçlarda hata yapmadan Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.Lider Başakşehir'in kalan maçlarıİşte Trabzonspor'un kalan 5 maçıGalatasaray (D)AntalyasporDenizlispor (D)KonyasporKayserispor (D)


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Emre Çolak'ın gol sevinci olay oldu
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.