Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic Trabzonsporluları kızdırdı
Haris Hajradinovic'ten olay çıkartan şampiyonluk açıklaması
Kasımpaşa'da forma giyen Boşnak futbolcu Haris Hajradinovic, ülkesi basınına açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de zirvede olmasını istediği takım için tercih yaptı. Yetenekli oyuncu ayrıca Süper Lig'de formasını giymek istediği takımı da açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Kasımpaşa'nın yetenekli orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic, Boşnak basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. 26 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de Beşiktaş forması giymek istediğini söylerken şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.
Kasımpaşa olarak iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Hajradinovic, ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmek istediklerini söyledi.
Öte yandan şampiyonluk yarışı hakkındaki görüşleri sorulan Hajradinovic, gönlünün Başakşehir'den yana olduğunu açıkladı.
Kasımpaşalı futbolcu Hajradinovic'in sözleri şu şekilde;
"Başakşehir şampiyonluğu hak etti. Geçtiğimiz yıllarda hep üst sıralarda yer aldılar. Umarım bu yıl hedefe ulaşır. Açıkçası bu beni sevindirir."
Hajradinovic'in bu sözleri Trabzon basınında tepkiyle karşılandı. Bunun sebebi ise Başakşehir'in ligin son haftasında Kasımpaşa ile oynayacak olması.
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