Hatayspor Kasımpaşa'yı farklı geçti

Ligin 24. hafta açılış maçında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bordo-beyazlılara farklı galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Aaron Boupendza, 72. dakikada Rayane Aabid, 84. dakikada Abdurrahman Canlı ve 90. dakikada Muhammed Kamara kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 56. dakikada Isaac Thelin attı.
Kasımpaşa filelerini havalandıran Akdeniz ekibinin Gabonlu futbolcusu Boupendza, Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye yükseltti.
- Hatayspor aldığı galibiyetin ardından puanını 38'e yükseltti. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.