Spor Hatayspor Kasımpaşayı farklı geçti
SÜPER LİG

Hatayspor Kasımpaşa'yı farklı geçti

Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Mücadeleyi boş geçmeyen Boupendza gol sayısını 17'ye yükseltti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boupendza gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
Boupendza gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Ligin 24. hafta açılış maçında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bordo-beyazlılara farklı galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Aaron Boupendza, 72. dakikada Rayane Aabid, 84. dakikada Abdurrahman Canlı ve 90. dakikada Muhammed Kamara kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 56. dakikada Isaac Thelin attı.


Kasımpaşa filelerini havalandıran Akdeniz ekibinin Gabonlu futbolcusu Boupendza, Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye yükseltti.

  • Hatayspor aldığı galibiyetin ardından puanını 38'e yükseltti. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.


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