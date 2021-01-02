Havai fişek elinde patladı

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui için endişeli bekleyiş sürüyor. Norveçli futbolcu, evindeki yılbaşı kutlaması sırasında talihsiz bir kaza yaşamış ve elinde havai fişek patlayarak, yüzüne ve gözlerine zarar vermişti. Norveçli futbolcunun tedavisi yapan Prof Dr. Vedat Kaya tüm tetkiklerini yaptıklarını belirterek, “Düne (önceki güne) göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre daha hasarlı. Tekrar bir müdahale gerekebilir mi, muhtemelen gerekecektir. Bir planlama yapıyoruz. Yarın (bugün) tekrar bir değerlendirme yapacağız. Futbola dönüşüyle ilgili bir şey söylemek zor olur. Önümüzdeki süreçte yapılacak olan işlemlerle daha da iyi bir duruma geleceğini umuyoruz” diye konuştu.

ÇOCUKLARI KORURKEN OLDU

Galatasaray’da Omar Elabdellaoui’nin durumu hakkında açıklama yapan Başkan Mustafa Cengiz “Üzücü bir olay. Bu geçen yılda kalan bir olay olsun. Bu berbat 2020’ye ait olsun. Morali iyi. Bir darbe almış. Çocuklar yanında yok. Çocukları korumak için olmuş bu olay. Bütün aklı başında insanlara, kulüplere teşekkür ediyorum. Bakanımız Fahrettin Koca’ya destek ve yardımları için teşekkür ediyorum. Hasta yataktayken her şey ikinci plandadır” dedi. Gözün önemli bir organ olduğunu belirten Başkan Cengiz, “İyiye doğru gidiş var. Umut kesilmemeli. En kötü durumda bile umut etmeyi kesmemeliyiz. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor sanırım. Havai fişekler, bu maddeler peynir ekmek gibi satılıyor. Devletimiz bunlara önlem almalı” ifadelerini kullandı.

İÇİMİZ YANDI

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise “Omar evindeyken elinde havai fişek patladı. Bütün doktor arkadaşlar ellerinden geleni yapıyor. Gözleri yıkandıktan sonra netice ortaya çıkacak. Kendisi konuşuyor. Doktorlara cevap verebiliyor. Allah beterinden korusun” ifadelerini kullandı. Albayrak, “Kendisiyle konuştum. Bana ‘Çok teşekkür ediyorum’ dedi. Evine de ailesine yardımcı olmak için kulüpten arkadaşlar gitti. Kulüp olarak elimizden geleni yapacağız. O bizim canımız, ciğerimiz. İçimiz yandı” şeklinde görüş belirtti. Albayrak, Norveçli futbolcunun ambulanstaki fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili, “Sitenin ambulans görevlisi fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Peşini bırakmayacağız” dedi.