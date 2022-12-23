Helmut Marko: "Kendimizi garanti altına aldık"

Red Bull'un başdanışmanı Helmut Marko, Honda'nın çekilmesi ve kendi motor üretimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Tedarik etmek istemediler"

Avusturyalı danışman, geleceklerini garanti altına alabilmek için doğru adımları attıklarını belirtirken, "Honda iki yıl önce çekileceğini açıkladıktan sonra elimizde hiçbir şey kalmayacaktı, hatta Honda mevcut motoru tedarik etmek bile istemedi" dedi.

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Kendi motor üreticileri Red Bull Powertrains'ten de bahseden Marko, "Geleceği güvence altına almak için, en yeni test tezgahları ve ölçüm cihazlarıyla son teknoloji ürünü olan kendi motor tesisimizi kurduk. Aynı şekilde Sakura'daki Honda tesislerini de kullanabiliyoruz. 2026'dan itibaren kimin ne yapacağına karar vermek söz konusu olduğunda bazı şeyler zorlaştı. Normalde Honda'nın adece elektrik kısmını yapması düşünülüyordu ama bir anlaşmaya varamadık. Gelecekte nasıl bir işbirliği kurulacağı konusunda yakında bir karar verilecek" dedi.

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