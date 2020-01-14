İlk adımlarını 19 yaşında attı, azmi ile engellilere örnek oldu

Güreş hakemi Altunışık, yaptığı açıklamada 19 yıl sonra fizik tedavi ve hidroterapi egzersizleri sayesinde desteksiz adım atmaya başladığını söyledi.

Sporcu ailenin ferdi olduğunu ve iki ağabeyinin de güreş branşında milli sporcu olduğunu dile getiren Altunışık, yıllarca bu sporla iç içe olduğunu aktardı.

Güreş hakemi olma hayaliyle yaşadığını anlatan Altunışık, "Erzurum'da 7 ay önce açılan hakemlik kursuna katıldım, sonra sınav olduk ve hakem belgesi almaya hak kazandım. Şimdiye kadar güreş camiasında engelli hakem olmadı. Türkiye Güreş Federasyonun ilk bedensel engelli hakemi oldum." diye konuştu.

Hayali olimpiyat oyunlarında maç yönetmek

Furkan Altunışık, hakem olmadan önce ağabeylerinin güreş antrenmanlarını ve onlarla gittiği turnuvaları izlediğini belirterek, hakemlik kursunun açılmasına vesile olanlara ve kendini destekleyenlere teşekkür etti.

Yaşadığı gururu ve mutluluğu anlatan Altunışık, "Hayallerimi gerçekleştirdim, hedefim olimpiyatlarda maç yönetmek. Umarım yaptıklarım engellilere ve herkese örnek olur. 'Yapamaz' diyenlere inat Erzurum'da okullar arası il seçmelerinde güreş hakemliği yaparak maç yönetiyorum. Bu gururu Erzurum'a ve ülkeme kazandırdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.