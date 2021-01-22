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Kaleden kaleye gol attı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Tom King'in tarihe geçen golünü izle

Kaleden kaleye gol attı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İngiltere 4. Lig ekibi Newport County'nin kalecisi Tom King, resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol rekorunu kırdı.

Haber Merkezi AA
Kaleci King'in golü sosyal medyada büyük ses getirdi.
Kaleci King'in golü sosyal medyada büyük ses getirdi.

Newport County Kulübü, 96,01 metreden yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandıran King'in golünün, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini duyurdu.

Resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol olarak tescil edilen Guinness rekoru, 91,9 metreyle kaleci Asmir Begovic'in elinde bulunuyordu.

Tom King, 19 Ocak'ta Cheltenham Town'a karşı oynanan lig karşılaşmasının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. King'in kale vuruşundan gönderdiği top, rakip ceza sahası önünde sekerek kaleci Josh Griffiths'in üstünden geçmiş ve ağlarla buluşmuştu.

İşte Guinness Rekorlar Kitabı'na giren o gol;

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