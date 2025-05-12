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Kayakla Atlama Milli Takımı ilk kampını Slovenya'da yapacak

Kayakla Atlama Milli Takımı ilk kampını Slovenya'da yapacak

22:1512/05/2025, Pazartesi
AA
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Kayakla Atlama Milli Takımı
Kayakla Atlama Milli Takımı

2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kayakla Atlama Milli Takımı, ilk etabını Slovenya'da gerçekleştirecek. Milli takımın yaz sezonundaki ilk uluslararası müsabakası ise 9 Ağustos'ta Fransa'da yapılacak.

Kayakla Atlama Milli Takımı, 2025 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Slovenya'da gerçekleştirecek.


Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenörler Frank Nejc ve Samet Karta yönetimindeki milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Kranj şehrinde 15-22 Mayıs'ta, Planica'daki kayak merkezinde ise 22-30 Mayıs'ta kamp yapacak.


Kayakla Atlama Milli Takımı'nın yaz sezonundaki ilk uluslararası müsabakası ise 9 Ağustos'ta Fransa'da yapılacak.




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