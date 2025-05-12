Kayakla Atlama Milli Takımı ilk kampını Slovenya'da yapacak

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenörler Frank Nejc ve Samet Karta yönetimindeki milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Kranj şehrinde 15-22 Mayıs'ta, Planica'daki kayak merkezinde ise 22-30 Mayıs'ta kamp yapacak.