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Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin yeri belli odu

Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin yeri belli odu

17:1112/05/2025, Pazartesi
AA
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Kanada'da ülkemizi temsil eden milli takımımız
Kanada'da ülkemizi temsil eden milli takımımız

Gençler Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nı Türkiye, 22. sırada tamamladı.

Gençler Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye 22. oldu.


Burcu Haşıl ve Muhammed Taha Zenit'ten oluşan milli takım, Kanada'nın Edmonton kentinde düzenlenen organizasyonda C Grubu'nda mücadele etti.


Toplam 29 takımın katıldığı şampiyonayı ay-yıldızlı ekip, 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 22. sırada bitirdi.







#Kanada
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