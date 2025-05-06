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Curlingde 1. Lig'e yükselen ekipler belli oldu

Curlingde 1. Lig'e yükselen ekipler belli oldu

16:106/05/2025, Salı
AA
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Şampiyonlar kupasını aldı.
Şampiyonlar kupasını aldı.

Curlingde 2024-25 sezonu 2. Lig final müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Curling Federasyonu'nun Erzurum Curling Salonu'nda düzenlediği organizasyona, 14 kulüp, 16 takım, 80 sporcu katıldı.


Müsabakalar sonunda kadınlarda Samsun Amisos Akademi Spor Kulübü ile erkeklerde Erzurum Gençlik Spor Kulübü şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.


Organizasyonda üst lige çıkmayı başaran diğer takımlar ise kadınlarda Zonguldak Fener All Spor Kulübü ile erkeklerde Kafkars Spor Kulübü oldu.


Federasyon başkanı Kenan Şebin, 1. Lig'e yükselen takımların idareci, antrenör ve sporcularını tebrik etti.




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