Curlingde 1. Lig'e yükselen ekipler belli oldu

Müsabakalar sonunda kadınlarda Samsun Amisos Akademi Spor Kulübü ile erkeklerde Erzurum Gençlik Spor Kulübü şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

Organizasyonda üst lige çıkmayı başaran diğer takımlar ise kadınlarda Zonguldak Fener All Spor Kulübü ile erkeklerde Kafkars Spor Kulübü oldu.