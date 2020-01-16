SÜPER LİG

Kayserispor'da çifte transfer

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Oğuzhan Çapar ile Mario Situm'ı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Mario Situm'un Valbuena ile ikili mücadelesi.

Mario Situm'un Valbuena ile ikili mücadelesi.

Fotoğraf: ANTONIO BRONIC / Reuters

Kayserispor, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki stoperi Oğuzhan Çapar'ı renklerine bağladı.

Lisans işlemleri tamamlanan oyuncunun, sarı-kırmızılı ekibin hafta sonu Aytemiz Alanyaspor oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Mario Situm ile 2,5 yıllık sözleşme

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Mario Situm'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayserispor, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'de forma giyen 27 yaşındaki forvet Mario Situm'u renklerine bağladı.

Lisans işlemleri tamamlanan Hırvat futbolcunun, sarı-kırmızılı ekibin hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı

Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakıldığını belirtti.

Bernard Mensah, son olarak 14 Ocak Salı günü Kayseri'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.

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