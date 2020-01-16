Kayserispor'da çifte transfer

Kayserispor, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki stoperi Oğuzhan Çapar'ı renklerine bağladı.
Lisans işlemleri tamamlanan oyuncunun, sarı-kırmızılı ekibin hafta sonu Aytemiz Alanyaspor oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
Kayserispor, Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Oğuzhan Çapar'ı renklerine bağladı pic.twitter.com/vh5FfPz21F
Kayserispor, Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Oğuzhan Çapar'ı renklerine bağladı pic.twitter.com/vh5FfPz21F— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Ocak 2020
Mario Situm ile 2,5 yıllık sözleşme
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Mario Situm'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayserispor, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'de forma giyen 27 yaşındaki forvet Mario Situm'u renklerine bağladı.
Lisans işlemleri tamamlanan Hırvat futbolcunun, sarı-kırmızılı ekibin hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
Kayserispor, Dinamo Zagreb'de forma giyen 27 yaşındaki forvet Mario Situm'u renklerine bağladı pic.twitter.com/SYQL1LYt4p
Kayserispor, Dinamo Zagreb'de forma giyen 27 yaşındaki forvet Mario Situm'u renklerine bağladı pic.twitter.com/SYQL1LYt4p— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Ocak 2020
Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı
Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı.
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakıldığını belirtti.
Bernard Mensah, son olarak 14 Ocak Salı günü Kayseri'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Oyuncularımızdan Bernard Mensah, disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymaması sebebi ile kadro dışı bırakılmıştır"
(🖇DHA) pic.twitter.com/4wtX2fxL5u
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Oyuncularımızdan Bernard Mensah, disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymaması sebebi ile kadro dışı bırakılmıştır"
Yorum