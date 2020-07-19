Kayserispor’da kritik maç öncesi 3 futbolcu kadro dışı

Süper Lig’in 33.haftasında lig lideri Medipol Başakşehir’e konuk olacak Hes Kablo Kayserispor’da, 3 as futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı. Kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah ile Diego Angelo’nun forma giyemeyeceği müsabakada 3 futbolcu daha Prosinecki’nin kararı ile kadrodan çıkarıldı.

Hes Kablo Kayserispor’da sağ bek oyuncusu Zoran Kvrzic, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir ve forvet oyuncusu Muris Mesanovic, bugün oynanacak Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.

Hafta içi çalışmalara katılan ancak maç kadrosuna alınmayan bu oyuncuların yerine sağ bekte Miguel Lopes, sol bekte Yasir Subaşı, forvette ise Artem Kravets’in forma giyeceği öğrenildi. 21 kişilik maç kadrosunda 6 futbolcu yer almazken, sakatlığı geçen Yasir Subaşı ile Gustavo Campanharo kadroya girdi.

Kayserispor'un Başakşehir kadrosu