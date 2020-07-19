SÜPER LİG

Kayserispor'da Zoran Kvrzic, Emre Taşdemir ve Muris Mesanovic kadro dışı bırakıldı

Kayserispor’da kritik maç öncesi 3 futbolcu kadro dışı

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda kritik maçta Medipol Başakşehir'in konuğu olacak. Bu önemli mücadele öncesinde Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Medipol Başakşehir maçı öncesi 3 futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

Haber Merkezi İHA
Kayserispor, 32 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kayserispor, 32 puanla 17. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 33.haftasında lig lideri Medipol Başakşehir’e konuk olacak Hes Kablo Kayserispor’da, 3 as futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı. Kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah ile Diego Angelo’nun forma giyemeyeceği müsabakada 3 futbolcu daha Prosinecki’nin kararı ile kadrodan çıkarıldı.

Hes Kablo Kayserispor’da sağ bek oyuncusu Zoran Kvrzic, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir ve forvet oyuncusu Muris Mesanovic, bugün oynanacak Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.

Hafta içi çalışmalara katılan ancak maç kadrosuna alınmayan bu oyuncuların yerine sağ bekte Miguel Lopes, sol bekte Yasir Subaşı, forvette ise Artem Kravets’in forma giyeceği öğrenildi. 21 kişilik maç kadrosunda 6 futbolcu yer almazken, sakatlığı geçen Yasir Subaşı ile Gustavo Campanharo kadroya girdi.

Kayserispor'un Başakşehir kadrosu

  • Kayserispor’un Başakşehir maçı kadrosunda şu isimler var:
  • Silviu Lung, İsmail Çipe, Doğan Alemdar (kaleciler) Miguel Lopes, Mert Kula, Cristian Sapunaru, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı, Ben Rienstra, Furkan Polat, Dja Djedje, Mario Situm, Emre Demir, Hasan Hüseyin Acar, Anthony Uzodimma, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique, Ömer Uzun, Artem Kravets.

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