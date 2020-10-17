Konya'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Konyaspor'un golünü 84. dakikada Kravets kaydederken, Malatyaspor'un golünü ise 59. dakikada Zeki Yavru attı. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 6, Malatyaspor ise 5 puana yükseldi.

Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Malatyaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

1. dakikada Fofana'nın ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

20. dakikada Zeki Yavru'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'in ellerinde kaldı.

29. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in ceza yayı önünden sert şutunda top üstten auta gitti.

36. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

58'inci dakikada Cueva'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-1.

71'nci dakikada Eduok'un ceza sahası yayından sert şutunda top yandan auta çıktı.

83'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner'in köşe vuruşunda ceza sahasında Skubic'in kafa pasında Kravets'in kafa vuruşunda İttifak Holding Konyaspor, beraberliği yakaladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



