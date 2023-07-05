Konyaspor'un isim sponsoru TÜMOSAN oldu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un isim ve forma göğüs sponsoru TÜMOSAN oldu. Yeşil-beyazlı takım, 2023/2024 sezonunda "TÜMOSAN Konyaspor" adıyla Süper Lig’de mücadele edecek.





Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ile TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun katıldı.





Sponsorluk anlaşmasında +2 yıllık opsiyon olduğu açıklandı.





Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun





Özgökçen: TÜMOSAN ülkemiz için önemli bir firma"





Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, anlaşmayla ilgili olarak, "Önemli bir anlaşma. Kim Konya şehri ve Konyaspor için bir katkı sağlıyorsa bizim başımızın üstünde yeri var. Gelinen noktada şehrin takımı ve şehrin markası güçlerini birleştiriyor. Bu işbirliği için emeği geçen herkese teşekkür ederim. TÜMOSAN yalnızca Konya'mızda değil, ülkemiz için de önemli bir firma. Binlerce kişiye istihdam oluşturan değerli bir firmanın bizimle birlikte daha güçlü olacağını düşünüyorum. Çünkü bugün şehrin iki lokomotifi bir araya geldi Anlaşmamız bir yıl ancak başarılı olunduktan sonra tekrar konuşulabilir" dedi.





Tosun: Türk Boğası ve Anadolu Kartalı yan yana geldi





İki büyük markanın bir araya gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ise, şöyle konuştu:





"Bugün Konya'mız, Konyaspor'umuz ve TÜMOSAN şirketimiz arasında önemli bir iş birliğine başlıyoruz. TÜMOSAN Konya'yı kendine merkez edinmiş 1976 yılında kurulan bir şirket. Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız tarafından temeli atılmış. 1981'de ilk dizel motor üretimini gerçekleştirmiş. 1984 yılında üretimini gerçekleştirmiş. 1984'den özelleştirme kapsamı olan 2004 yılına kadar 9 bin adet traktör üreterek Türk tarımına hediye etmiş, ulaştırmış. TÜMOSAN'ı Türk Boğası olarak adlandırıyorlar. Biz de şunu biliyoruz. Konyaspor'umuza da Anadolu Kartalı deniyor. Türk Boğası'yla Anadolu Kartalı'nın yapmış oldukları bu iş birliği, bu güç birliğini 2023- 2024 yılı sezonunda yeşil-beyazlı takımımız için bir güç oluşturacağını düşünüyoruz. Konyaspor'umuz aynı zamanda Anadolu takımları ruhunu taşıyan hem Anadolu'nun hırçınlığını gösteren, hem de mütevazılığını gösteren bir takım. Bu anlamda bizim için TÜMOSAN'ın da Konyaspor'la iş birliği yapmasını biz TÜMOSAN Yönetim Kurulu, Albayrak ailesi olarak önemsiyoruz. Bu anlamda Konyaspor'a güç katmaktan Konyaspor'a destek vermekten mutluyuz. TÜMOSAN Konya'ya Konya'da yerleşik bir şirket. Genel merkezi İstanbul'da olsa da özellikle Konya tarımına, İç Anadolu tarımına Türkiye tarımına yönelik destekler veriyor. Konyaspor'a destek vermekten mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. İnşallah Konyaspor'dan şampiyonluk bekliyoruz."























