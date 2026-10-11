Selçuk İnan Beşiktaş yenilgisi sonrası hakeme yüklendi: "İyi niyetli değildi"

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Selçuk İnan, hakem yönetimine yönelik eleştirileriyle gündeme geldi. Maçın teknik değerlendirmesini yapmak istemediğini belirten İnan, yaşadığı hayal kırıklığını ve oyuncularına karşı hissettiği sorumluluğu dile getirdi.

“Oyuncularımın hakkını koruyamadım”

Karşılaşmanın ardından henüz sakinleşemediğini ifade eden Selçuk İnan, futbolcularının sahadaki mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla soyunma odasında yaptığı konuşmaya da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Aslında buraya gelirken henüz sakinleşmedim. Oyunla ilgili teknik olarak konuşmak istemiyorum. Bu sahanın içinden gelmiş biri olarak böyle bir mücadele, oyun için oyuncularıma teşekkür ediyorum.

Ama.... İçeride oyuncularımla konuştum. Oyuncularım sahada haklarını verdiler ama ben hocaları olarak dışarıda haklarını koruyamadım. Onlardan özür diledim. İyi niyetli olmayan insanlarla hak peşinden koşmak kolay değil. Bizden sürekli saygı olmamız, sakin olmamız, susmamız bekleniyor. Hepsini hakaret etmeden yapmaya çalışıyorum."

Selçuk İnan, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

“Yaptık ama bir şeyleri hissettiğiniz zaman, hakkınızın yendiğini, bir şeyinizin çalındığını görünce hangimiz isyan etmiyor! Bunları açık yüreklilikle söylüyorum. Hakemler bugün iyi niyetli değildi. Bunun Beşiktaş ile ilgisi yok. Benim için çok çok büyük bir hayal kırıklığı ve endişe günü oldu. Ne olursa olsun oyuncularımızı sahada verdiği mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarını yarattıkları muhteşem atmosfer nedeniyle tebrik ediyorum.”

Hakeme yönelik sözleriyle açıklamasını tamamladı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçın ardından hakem yönetimine yönelik tepkisini son sözleriyle de sürdürdü. İnan, açıklamasını “Hakemi de.... Size havale ediyorum.” ifadeleriyle tamamladı.

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