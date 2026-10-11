Kocaelispor'dan maç sonu ses getiren paylaşım
21:56, 11/10/2026, PazarG: Güncelleme: 22:02, 11/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Kocaelispor
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kocaelispor, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmanın ardından hakem kararları tartışma konusu. Mücadeleden 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Kocaelispor, maçın ilk yarısında penaltı beklediği pozisyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Beşiktaş kalecisi Nübel'in müdahalesinde Kocaelispor'un penaltı beklediği an.
Yeşil-siyahlı kulüp, tartışma yaratan pozisyonun görüntülerini takipçileriyle paylaşırken herhangi bir uzun açıklamada bulunmadı. Kocaelispor, videoya yalnızca “Yorum yok” notunu düşerek tepkisini ortaya koydu.
Kocaelispor'un paylaşımı;
Spor
Beşiktaş - Kocaelispor maçına damga vuran kararlar: Penaltılar ve kırmızı kart verilmedi
Başlıklar :KocaelisporBeşiktaşTrendyol Süper Lig