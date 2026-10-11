Bursaspor-Mardinspor maçında nefes kesen son
Trendyol 1.Lig'de Bursaspor, sahasında Mardin 1969 Spor’a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, iç sahada 1 yıl 13 gün sonra ilk yenilgisini alırken konuk ekibe galibiyeti getiren gol 90+4. dakikada Dimitrov’dan geldi.
Bursaspor, Trendyol 1. Lig’de Mardin 1969 Spor’u konuk ettiği karşılaşmadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede konuk ekip, son dakikalarda bulduğu golle üç puana uzandı.
Karşılaşmada gol perdesini 21. dakikada Teklic açtı ve Mardin 1969 Spor’u öne geçirdi. Bursaspor, 81. dakikada Iheanacho’nun kaydettiği golle skora denge getirdi.
Mücadelenin bu skorla tamamlanması beklenirken 90+4. dakikada sahneye çıkan Dimitrov, Mardin 1969 Spor’a galibiyeti getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla Bursaspor, kendi sahasında 1 yıl 13 gün sonra ilk mağlubiyetini yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip, 19 puanda kalarak ligde ikinci sıradaki yerini korudu.
Deplasmanda kritik bir galibiyet elde eden Mardin 1969 Spor ise puanını 15’e yükselterek altıncı sıraya çıktı.