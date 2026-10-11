Anfield'da Manchester City 3'ledi

Premier Lig’de Manchester City ile Liverpool arasında oynanan mücadelede kazanan taraf City oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Liverpool, Ryan Gravenberch’in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Bu gelişmenin ardından oyunun kontrolünü ele alan Manchester City, bulduğu üç golle galibiyete ulaştı.

İkinci yarıda kırmızı kart dengeleri değiştirdi

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takımın futbolcuları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken, ikinci yarının başında sarı kart gören Ryan Gravenberch, 62. dakikada Jeremy Doku’ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rakibinin eksik kalmasını fırsata çeviren Manchester City, yalnızca üç dakika sonra Erling Haaland’ın golüyle öne geçti. 65. dakikada gelen golün ardından baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 68. dakikada Jeremy Doku ile farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın skorunu ise 78. dakikada Cherki belirledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Manchester City 6’da 6 yaptı

Bu sonuçla Premier Lig’de oynadığı altıncı maçını da kazanan Manchester City, puanını 18’e yükseltti. Andoni Iraola yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini alan Liverpool ise 9 puanda kaldı.

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