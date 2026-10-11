Lionel Messi'yi hayran bırakan Türk: İlk sıraya onu yazdı
Lionel Messi, Adidas’ın gelecek vadeden yıldızları tanıttığı serinin yeni bölümünde milli futbolcuya da yer verdi. Arjantinli yıldız, daha önce Kenan Yıldız’ı da listesine dahil etmişti.
Dünya futbolunun yıldızı Lionel Messi, Adidas’ın gelecek vadeden futbolcuları öne çıkardığı serinin üçüncü bölümünde milli futbolcu Can Uzun’a da yer verdi. Genç yıldız, Messi’nin dikkatini çeken 10 isim arasında yer aldı.
Adidas tarafından yayımlanan videoda Messi, futbolun geleceğinde öne çıkması beklenen genç yeteneklerin isimlerini sıraladı. Listede Can Uzun’un yanı sıra Tomas Aranda, Gilberto Mora, Max Dowman, Zavier Gozo, Jesús Rodríguez, Kees Smit, Chloe Sarwie, Giovanna Waksman ve Lotta Wrede de bulunuyor.
Arjantinli yıldız, serinin önceki bölümlerinde de Türk futbolunun yükselen isimlerinden Kenan Yıldız’ı listesine dahil etmişti. Messi’nin yeni videoda Can Uzun’un adını anması, genç futbolcu adına dikkat çeken bir gelişme oldu.