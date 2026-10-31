Malezya GP'de kazanan belli oldu

Türkiye Motokros Şampiyonası’nın finali Fethiye’de yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası’nın 6. ve son ayak yarışları, Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlendi. Akdeniz Offroad Park’taki organizasyona 30 ilden 112 sporcu katıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, sezonun final etabında dereceye girebilmek için mücadele etti. Çamurlu rampalarda kıyasıya rekabet yaşanan yarışlar, izleyicilerden ilgi gördü. Farklı kategorilerde düzenlenen yarışların ardından şampiyonlar belli oldu. Organizasyon, dereceye giren sporculara kupalarının verilmesiyle sona erdi.