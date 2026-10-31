Malezya GP'de kazanan belli oldu
11:57, 31/10/2026, Cumartesi
AA
Yarış büyük heyecana sahne oldu.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı olan Malezya Grand Prix'sinin sprint yarışını Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta kazandı.
Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 20:04.098'lik derecesiyle Acosta birinci sırayı aldı.
Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, liderin 0.578 saniye gerisinde ikinci, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi ise 1.310 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.
Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.
Malezya Grand Prix'sinin 20 turluk yarışına yarın (TSİ) 10.00'da start verilecek.
Spor
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de kaza yaptı: Çıkan omzunu kendi yerine oturttu
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