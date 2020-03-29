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Mathias Zanka Jorgensen'den Fenerbahçe itirafı

Mathias Zanka Jorgensen'den Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Mathias Zanka Jorgensen, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zanka Fenerbahçe'de 19 maçta 3 gol kaydetti.

Zanka Fenerbahçe'de 19 maçta 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı fakat devre arasında Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiraladığı Zanka, sarı-lacivertli takımdan neden ayrıldığını açıkladı.

Comolli'nin ayrılmasından sonra kendisininde takımdan ayrıldığını söyleyen 29 yaşındaki defans oyuncusu, "Türkiye'de her şey iyiydi ancak yönetimde bir değişiklik oldu. Comolli gitti ve beni transfer eden oydu. Ben de bu yüzden ayrılma kararı aldım. Beni seçen kişi gidince, benim de kalma gerekliliğim kalmadı. Kulübün finansal problemleri de vardı" ifadelerini kullandı.

  • Sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili de konuşan Zanka, "Çok fazla bilinmeyen var ve şu anda geleceğimin ne olacağını sadece tahmin edebilirim. Yaz aylarında Fenerbahçe'de mi olurum, başka bir yere mi giderim, göreceğiz" dedi.

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