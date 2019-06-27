SÜPER LİG

Medipol Başakşehir üçüncü transferini bitiriyor

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Bursaspor'la olan sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi AA
Furkan Soyalp

Furkan Soyalp

Fotoğraf: Gürkan DURAL

Başakşehir, yeni sezonun 3. transferini Bursaspor'dan yapıyor.

Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilen oyuncu ile bugün resmi sözleşme imzalanacak.

Furkan Soyalp, Medipol Başakşehir'in Aziz Eraltay ve Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'den sonra bu sezonki üçüncü transferi olacak.

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