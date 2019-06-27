Medipol Başakşehir üçüncü transferini bitiriyor

Başakşehir, yeni sezonun 3. transferini Bursaspor'dan yapıyor.

Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilen oyuncu ile bugün resmi sözleşme imzalanacak.

Furkan Soyalp, Medipol Başakşehir'in Aziz Eraltay ve Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'den sonra bu sezonki üçüncü transferi olacak.