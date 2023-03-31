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Spor

Okan Buruk'tan Rashica talebi: Mutlaka alalım

Sarı-kırmızlı takımın teknik direktörü Okan Buruk, takımda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın bonservisinin alınmasını istedi.

20:58 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Rashica, Norwich City'den kiralık gelmişti

Rashica, Norwich City'den kiralık gelmişti

Spor Toto Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak Galatasaray'da yeni sezonun planlamaları da devam ediyor.

Okan Buruk'un Rashica'nın performansından memnun olduğu ve bonservisinin alınmasını istediği aktarıldı.

Adana Demirspor maçında 11'e

Haberde, Okan Buruk'un Adana Demirspor karşısında Rashica'yı ilk 11'de başlatmayı planladığı ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray'da 25 maçta süre alan Milo Rashica, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Milot Rashica hangi takımlarda forma giydi?

Kariyerine ülkesinin takımlarından KF Vushtrria'da başlayan Rashica, sonrasında Vitesse ve Werder Bremen formalarını giydi.

2021/22 sezonunda Alman ekibinden Norwich City'ye transfer olan Rashica, bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak katılmıştı.




#Galatasaray
#Okan Buruk
#Rashica
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