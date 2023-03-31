Okan Buruk'tan Rashica talebi: Mutlaka alalım

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSİYAD) geleneksel iftarı gerçekleştirildi. Baikan Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, "Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var, onlar için de söyleyecek fazla bir şey yok" dedi..