Onazi ve Kamil Ahmet takıma döndü
SÜPER LİG

Onazi ve Kamil Ahmet takıma döndü

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Haber Merkezi DHA
Onazi geçen sezon ağır bir sakatlık geçirmişti.

Onazi geçen sezon ağır bir sakatlık geçirmişti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban katılmadı.

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin bugün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.