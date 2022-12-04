ÖZET | İngiltere-Senegal: 3-0

Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile Senegal ile karşı karşıya geldi. Zaman zaman dengede giden maçta İngiltere, Henderson, Kane ve Saka'nın golleriyle Senegal'i 3-0 mağlup etti.
- İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.
💰 Ne kadar eder ❓ pic.twitter.com/fmpbO3FvNF
💰 Ne kadar eder ❓ pic.twitter.com/fmpbO3FvNF— SPOR (@yenisafakspor) December 4, 2022
Bukayo Saka'dan temiz bir son vuruş ⚽pic.twitter.com/O7RKG4mqYq
Bukayo Saka'dan temiz bir son vuruş ⚽pic.twitter.com/O7RKG4mqYq— SPOR (@yenisafakspor) December 4, 2022
İngiltere-Senegal maç özeti
İngiltere-Senegal maç özetini izlemek için tıklayınız...