ÖZET | İngiltere-Senegal: 3-0 Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında İngiltere, Senegal'i 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Bu karşılaşmanın özetine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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