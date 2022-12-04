Spor ÖZET | İngiltere-Senegal 3-0
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ÖZET | İngiltere-Senegal: 3-0

Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında İngiltere, Senegal'i 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Bu karşılaşmanın özetine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | İngiltere-Senegal: 3-0 maç özeti, golleri izle
ÖZET | İngiltere-Senegal: 3-0 maç özeti izle

Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile Senegal ile karşı karşıya geldi. Zaman zaman dengede giden maçta İngiltere, Henderson, Kane ve Saka'nın golleriyle Senegal'i 3-0 mağlup etti.

  • İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

İngiltere-Senegal maç özeti

İngiltere-Senegal maç özetini izlemek için tıklayınız...


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