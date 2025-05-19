Pedallar 19 Mayıs için çevrildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, hem spor hem de milli bayram coşkusunu bir araya getirdi. Kent Meydanı’nda toplanan bisiklet kulüpleri ve vatandaşlar, etkinliğe dev Türk bayrağı açarak başladı. Bayrağın açılmasının ardından, 19 Mayıs’ın anlam ve önemine uygun şekilde pedallar çevrilmeye başlandı.