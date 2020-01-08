Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'de oynamak istiyor

Ara transfer döneminde kesinlikle bir sol bek almak isteyen Fenerbahçe'de gözler Ricardo Rodriguez'e çevrildi. İsviçreli oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler Milan ile görüşmelerini sürdürüyor.

Ayrıca Ricardo Rodriguez'in menajeri Gianluca di Domenico, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Domenico, Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transfer olmayı çok istediğini belirterek, İsviçreli yıldızın yakın zamanda İstanbul'a geldiğini ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la tanıştığını kaydetti.