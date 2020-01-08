SÜPER LİG

Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'de oynamak istiyor

Sol bek transferini bitirmek için çalışmalar yapan Fenerbahçe, Milanlı Ricardo Rodriguez ile anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Diğer
​27 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 5 karşılaşmada görev aldı.

​27 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 5 karşılaşmada görev aldı.

Ara transfer döneminde kesinlikle bir sol bek almak isteyen Fenerbahçe'de gözler Ricardo Rodriguez'e çevrildi. İsviçreli oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler Milan ile görüşmelerini sürdürüyor.

Ayrıca Ricardo Rodriguez'in menajeri Gianluca di Domenico, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Domenico, Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transfer olmayı çok istediğini belirterek, İsviçreli yıldızın yakın zamanda İstanbul'a geldiğini ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la tanıştığını kaydetti.

  • Transferin önünde Milan'dan kaynaklanmayan bazı engellerin bulunduğunu vurgulayan Domenico, bu engellerin Ali Koç tarafından kolayca çözebileceğini söyledi.

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