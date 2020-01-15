Ricardo Rodriguez PSV yolunda

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler sol bek transferine çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerde listenin ilk sırasında Milan forması giyen Ricardo Rodriguez bulunuyor. Fakat İsviçreli oyuncunun peşinde sadece Fenerbahçe yok. Aynı zamanda Hollanda kulübü PSV'de 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre Milan, Ricardo Rodriguez için PSV ile masaya oturdu. Görüşmeler olumlu şekilde ilerlerken, Hollanda ekibi Rodriguez için cazip bir kiralama teklifi sundu. Fakat hala arada görüş anlaşmazlıkları olduğu için transfer henüz tamamlanmadı.

Haberin detaylarında ise PSV'nin 2 milyon euro olan Rodriguez'in yıllık maaş talebini kabul ettiği fakat Milan'ın Rodriguez'in bonservisi için 6 milyon euro istediği kaydedildi.