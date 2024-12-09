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Şeref Eroğlu açıkladı: Aday olmayacağım

Şeref Eroğlu açıkladı: Aday olmayacağım

17:119/12/2024, Pazartesi
AA
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Şeref Eroğlu
Şeref Eroğlu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, genel kurulda aday olmayacağını duyurdu.

Şeref Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım 2021'de Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına seçildiğini anımsattı.


Yönetim kurulu ile beraber sportif ve idari başarılara imza attıklarını vurgulayan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:


"Güreş camiası zor bir camiadır. Başka camialarda, branşlarda olmadığı kadar Avrupa, dünya ve olimpiyat kariyeri olan şampiyon çıkarmıştır. Bu kadar egonun olduğu yerde elbette farklı düşünceler, tartışmalar ve çatışmalar hep olmuştur. Ancak burada önemli olan Türk güreşidir. Bu çatışmaları, tartışmaları 'kardeş katli'ne dönüştürüp şampiyonları birbirine düşürenlerin ekmeğine yağ sürmemek gerekir. Benim yaşadıklarımı benden sonra gelen kardeşlerimin yaşamaması, güreş ailesinde yeniden kardeş kavgaları ile Türk güreşinin yeni bir 'fetret devrine' girmemesi adına federasyon başkanlığına yeniden aday olmayacağımı başta güreş ailem ve kamuoyunun bilgilerine sunarım."




#Türkiye Güreş Federasyonu
#Şeref Eroğlu
#Taha Akgül

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