Şeref Eroğlu açıkladı: Aday olmayacağım

"Güreş camiası zor bir camiadır. Başka camialarda, branşlarda olmadığı kadar Avrupa, dünya ve olimpiyat kariyeri olan şampiyon çıkarmıştır. Bu kadar egonun olduğu yerde elbette farklı düşünceler, tartışmalar ve çatışmalar hep olmuştur. Ancak burada önemli olan Türk güreşidir. Bu çatışmaları, tartışmaları 'kardeş katli'ne dönüştürüp şampiyonları birbirine düşürenlerin ekmeğine yağ sürmemek gerekir. Benim yaşadıklarımı benden sonra gelen kardeşlerimin yaşamaması, güreş ailesinde yeniden kardeş kavgaları ile Türk güreşinin yeni bir 'fetret devrine' girmemesi adına federasyon başkanlığına yeniden aday olmayacağımı başta güreş ailem ve kamuoyunun bilgilerine sunarım."