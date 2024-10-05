Taha Akgül: Camiamızı birleştirme adına yan yanayız

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan adayı Taha Akgül, grekoromen stilde sayısız başarılar elde eden Rıza Kayaalp ile kadın güreşinde adını altın harflerle yazdıran Yasemin Adar Yiğit’i ziyaret etti. Balıkesir’de bir araya gelen şampiyon güreşçiler, başkan adayı Akgül’e çıktığı yolda destek oldular.





Yasemin Adar Yiğit ile Rıza Kayaalp’in güreş camiasını birleştirebilecek isimler olduğuna inandığını belirten Taha Akgül, 3 şampiyon olarak bir araya geldiklerini ifade etti. Akgül, “Nasıl ki dünya finallerinde ülkemizi hep beraber temsil ettiysek, şimdi de yöneticilik anlamında inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ben federasyon başkan adayıyım. İnşallah Rıza ve Yasemin, bizlerle beraber camiamızı birleştirme adına çok önemli rol oynayacaklar. Yasemin kadınlar güreşinde ilklerin kadını oldu ve rekorlar kırdı, dünya güreş tarihine geçti. Rıza Kayaalp grekoromen güreşlerde rekorlar kırdı ve dünya güreş tarihine geçti. Yine aynı şekilde ben ise serbest güreşte. 3 tane ağır sıklet kol kola verdik. Türk güreşini kalkındırma, camiamızı birleştirme adına yan yanayız, kol kolayız. Bu anlamda da birbirimizi destekliyoruz. Sağ olsun Yasemin’e de ‘bize destek ol’ dediğimizde, ‘çıktığınız yolda sizlere inanıyorum ve ben de sizleri destekliyorum’ dedi. Bundan sonra da inşallah her zaman Türk güreşi için birlikte hareket edeceğiz” dedi.













Yiğit: Camiamızın birlik ve beraberliği çok ihtiyacı var





Taha Akgül ile takım arkadaşı olduklarının altını çizen Yasemin Adar Yiğit, aynı jenerasyondan geldiklerini belirterek, “Takım arkadaşımız olan Taha Akgül’ün güreş federasyon başkanı aday olarak kendisi açıkladığı andan itibaren biz 3 ağır sıklet olarak Rıza, ben ve Taha Akgül bir aradayız. Elimden geldiğince, bu başkan adaylığı sürecinde yanında olmaya çalışıyorum. Sağ olsun kendisi de Balıkesir’e bizleri ziyarete geldi. Sonuçta biz 3 ağır sıklet dünya güreşinde söz sahibiyiz. İstiyoruz ki federasyon başkanlığı adaylığında Akgül’ün yanında olup, onu destekleyeceğiz. Camiamızın birlik ve beraberliği çok ihtiyacı var. Bunu da sağlayabilecek tek kişi olarak da onu görüyorum. Çıktığı bu yolda Allah utandırmasın. Bizler de Taha’yı destekleyerek gücüne güç katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.









🇹🇷 Taha Akgül, bronz madalya maçı sonrası minderde ayakkabılarını çıkardı ve güreş kariyerini noktaladı.pic.twitter.com/BlVz7iBCJl — SPOR (@yenisafakspor) August 10, 2024







