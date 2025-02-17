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TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a çağrı

TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a çağrı

18:3917/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan derbi öncesi flaş hamle.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan derbi öncesi flaş hamle.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanlarının İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından 19 Şubat Çarşamba günü buluşmaya davet edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmak için Riva'da bir araya gelmeye davet etti.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.


Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir.


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir.


Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."






#Türkiye Futbol Federasyonu
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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