Trabzonspor'da 3 futbolcu testleri geçemedi ve kadro dışı kaldı

Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo mavililer, kupada Adana Demirspor'a elenilmesinin ardından 3 futbolcuyu kadro dışında bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı kupadan elenilmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Kadro mühendisliği ve sakatlıkların alternatifleriyle ilgili sorunlar var. Bugün itibariyle forvetim ilk kez oynadı ve ilk 45 dakika sonunda tekrar sakatlandı. Bunun alternatifi altyapıdan çıkan bir oyuncumuzdu. Yani arada oyuncu kalitesiyle kadro kalitesi ve mühendisliğiyle ilgili sıkıntılı durum var. Buna rağmen çocukların iyi niyetiyle oyun içerisinde yapmaya çalıştıklarıyla kaçırdıkları detaylar var. Burası Trabzonspor, rekabet ortamı olmalı. Oyuncu kalitesinin daha yüksek rekabet ortamının daha fazla olması lazım. Onun için devre arası veya sezon sonu itibariyle bu yapılanmayı iyi değerlendirmek lazım. Ekuban, Anthony oynamadı. Djaniny daha doğru dürüst oynamadı. Afobe’nin de performansı inişli çıkışlı. Santrforsuz oynayınca ancak bu kadar olabiliyor. Doğru tespit ve oyuncular ve önümüzdeki sezon için doğru organizasyon ile yukarıya doğru daha doğru seyrederiz."

Kamuoyuna duyuru



Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir. pic.twitter.com/8TDdwre9J2 — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 17, 2020



