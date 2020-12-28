SÜPER LİG

Trabzonspor'da flaş gelişme: Fransa'ya gitti

Bordo-mavili takımda kadro dışı bırakılan Malili futbolcu Fousseni Diabate'nin izinsiz olarak şehirden ayrıldığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyük umutlarla transfer edilen Diabate, Trabzonspor'da beklentileri karşılayamadı.

Büyük umutlarla transfer edilen Diabate, Trabzonspor'da beklentileri karşılayamadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Diabate'de flaş bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavili takıma yakınlığıyla bilinen muhabir Hasan Yılmaz'ın aktardığı bilgiye göre; 25 yaşındaki futbolcu, izinsiz olarak Fransa'ya gitti.

Diabate ile ilgili yasal işlemin başlatıldığı bildirildi.

  • Premier Lig ekibi Leicester City'den transfer edilen Fousseni Diabate, bordo-mavili formayla 7 maça çıkarken skor katkısı sağlayamamıştı.

Plaza'dan çarpıcı itiraf: Futbol kıskançlık ve yanlış arkadaşlık getirir
Plaza'dan çarpıcı itiraf: Futbol kıskançlık ve yanlış arkadaşlık getirir

Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından yetersiz bulunduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılan futbolculardan olan Stiven Plaza, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.21 yaşındaki futbolcu Instagram'ın hikaye bölümünden yayımladığı mesajda, "Futbol ikiyüzlülük getirir. Hayal kırıklığına uğradım. Küçükken ünlü olmayı, önemli olmayı hayal ettim. Bu bir çocuğun masum düşüncesiydi. Gerçekten ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yoktu. Şimdi kaşlarını çattığını fark ettim. Futbol kıskançlık ve yanlış arkadaşlık getirir" ifadelerine yer verdi.Stiven Plaza'nın bu paylaşımı kafaları karıştırırken, "Futbolu mu bırakıyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Sadece 3 dakika oynadıSezon başında İspanyol ekibi Real Valladolid’den 2+2 yıllığına kiralanan Plaza, bordo-mavili takımda sadece 3 dakika süre alabildi. Genç santrfor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda performansı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.Brezilyalı efsane Ronaldo Trabzonspor formasıyla poz verdiGalatasaray, Trabzon'dan lider döndü


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Marius Sumudica'dan 'yeni sözleşme' açıklamas...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.