Trabzonspor'da flaş gelişme: Fransa'ya gitti

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Diabate'de flaş bir gelişme yaşandı.
Bordo-mavili takıma yakınlığıyla bilinen muhabir Hasan Yılmaz'ın aktardığı bilgiye göre; 25 yaşındaki futbolcu, izinsiz olarak Fransa'ya gitti.
Diabate ile ilgili yasal işlemin başlatıldığı bildirildi.
- Premier Lig ekibi Leicester City'den transfer edilen Fousseni Diabate, bordo-mavili formayla 7 maça çıkarken skor katkısı sağlayamamıştı.
Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Diabate Trabzon'dan kaçarak ülkesi Fransa'ya gitti.
Bilindiği üzere Diabate, Trabzonspor'dan yıllık 1 Milyon Euro garanti maaş alıyor.
Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Diabate Trabzon'dan kaçarak ülkesi Fransa'ya gitti.
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