Trabzonspor'da flaş gelişme: Fransa'ya gitti

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Diabate'de flaş bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavili takıma yakınlığıyla bilinen muhabir Hasan Yılmaz'ın aktardığı bilgiye göre; 25 yaşındaki futbolcu, izinsiz olarak Fransa'ya gitti.

Diabate ile ilgili yasal işlemin başlatıldığı bildirildi.

Premier Lig ekibi Leicester City'den transfer edilen Fousseni Diabate, bordo-mavili formayla 7 maça çıkarken skor katkısı sağlayamamıştı.

Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Diabate Trabzon'dan kaçarak ülkesi Fransa'ya gitti.



Bilindiği üzere Diabate, Trabzonspor'dan yıllık 1 Milyon Euro garanti maaş alıyor. — Hasan Yılmaz (@hasanyilmaz29) December 28, 2020

Plaza'dan çarpıcı itiraf: Futbol kıskançlık ve yanlış arkadaşlık getirir Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından yetersiz bulunduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılan futbolculardan olan Stiven Plaza, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.21 yaşındaki futbolcu Instagram'ın hikaye bölümünden yayımladığı mesajda, "Futbol ikiyüzlülük getirir. Hayal kırıklığına uğradım. Küçükken ünlü olmayı, önemli olmayı hayal ettim. Bu bir çocuğun masum düşüncesiydi. Gerçekten ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yoktu. Şimdi kaşlarını çattığını fark ettim. Futbol kıskançlık ve yanlış arkadaşlık getirir" ifadelerine yer verdi.Stiven Plaza'nın bu paylaşımı kafaları karıştırırken, "Futbolu mu bırakıyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Sadece 3 dakika oynadıSezon başında İspanyol ekibi Real Valladolid’den 2+2 yıllığına kiralanan Plaza, bordo-mavili takımda sadece 3 dakika süre alabildi. Genç santrfor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda performansı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.Brezilyalı efsane Ronaldo Trabzonspor formasıyla poz verdiGalatasaray, Trabzon'dan lider döndü



