Vedat Muriqi ülkesinde kahraman ilan edildi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu karşılaşmasında Kosova evinde Karadağ ile karşı karşıya geldi. Kosova, 10'uncu dakikada Amir Rrahmani, 34'üncü dakikada da Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriqi'in kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından, İngiltere'nin 15 puanla lider, Çekya'nın 12 puanla ikinci olduğu grupta, Kosova 11 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kosovalılar da Vedat Muriqi'nin bu performansına kayıtsız kalmadılar. Karadağ maçında Muriqi için özel koreografi hazırlayan taraftarlar, oyuncunun fotoğrafının da yer aldığı bir gösteri sundular. Kosova basınında yer alan haberlerde Muriqi için, "Hayal kurmak için ülkesine ilham vermeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Soyunma odasında dans

Kosovalı futbolcular galibiyeti soyunma odasında dans ederek kutladı. Ev sahibi ekibin mutluluğu cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde Vedat Muriqi'in dansı da dikkat çekiyor.