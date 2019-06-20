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Welbeck’in menajerinden Türkiye açıklaması

Galatasaray ile anlaştığı ileri sürülen Danny Welbeck için Türkiye haklarını elinde bulunduran menajeri Serhat Altıncı, “Yurt içi ve yurt dışı birçok teklif var ama ülkemizden henüz bir takımla masaya oturup görüşmedik” dedi

Haber Merkezi IHA
Welbeck

Welbeck

Fotoğraf: PETER CZIBORRA

Adı son günlerde Galatasaray başta olmak üzere Türk kulüpleri ile anılan Danny Welbeck’in menajeri Serhat Altıncı, açıklamalarda bulundu.

28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile anlaştığı iddialarına açıklık getiren Altıncı, Türkiye’de bir takımla henüz görüşme sağlamadıklarını belirterek, “Basında çıkan transfer haberlerinin tam aksine henüz ülkemizden herhangi bir takımla görüşme sağlamadık. Elimizde yurt içi ve yurt dışı birçok takımın talebinin olmasının yanında, elbette ki gerekli şartlar oluşturulursa biz de oyuncumuzu ülkemiz sahalarında görmeyi çok arzu ederiz” diye konuştu.

  • Bonservisi elinde bulunan Welbeck, sağ-sol kanatın yanı sıra santrforda da forma giyebiliyor. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Arsenal’de 14 maça çıkıp 5 gol 1 de asist yaptı.

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