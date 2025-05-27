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Yasemin Özel Beşiktaş'ta

Yasemin Özel Beşiktaş'ta

17:2627/05/2025, Salı
AA
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Yasemin Özel pasör çaprazı pozisyonunda oynuyor.
Yasemin Özel pasör çaprazı pozisyonunda oynuyor.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Yasemin Özel'i kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Yasemin Özel'i kadrosuna kattı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki voleybolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.


Yasemin Özel, kariyerinde Galatasaray Daikin, PTT, Karayolları, İlbank, Türk Hava Yolları, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Karşıyaka'nın formalarını giydi.





#Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı
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