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Bakan Uraloğlu 'Yine gözümüz yükseklerde' diyerek duyurdu: Türkiye Avrupa birincisi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın temmuz ayında yolcu trafiği artışında Avrupa 1'incisi olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre; İstanbul Havalimanı yüzde 16,5 artış ile yolcu trafiğindeki en yüksek artış lideri, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı oldu" ifadelerini kullandı.

10:51 . 7/09/2023 Perşembe
DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın temmuz ayında yolcu trafiği artışında Avrupa 1'incisi olduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre; İstanbul Havalimanı yüzde 16,5 artış ile yolcu trafiğindeki en yüksek artış lideri, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı oldu" ifadelerini kullandı.





#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#İstanbul Havalimanı
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