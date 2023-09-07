Bakan Uraloğlu 'Yine gözümüz yükseklerde' diyerek duyurdu: Türkiye Avrupa birincisi oldu

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre; İstanbul Havalimanı yüzde 16,5 artış ile yolcu trafiğindeki en yüksek artış lideri, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı oldu" ifadelerini kullandı.