Avrupa Dijital Medya Gözlemevi EDMO’dan Twitter'a uyarı: Dezenformasyonla mücadelede taahhüt ettiğiniz kurallara uyun

Avrupa Dijital Medya Gözlemevi (EDMO) Yönetim Kurulu, Şeffaflık Merkezinin açılması ve Dezenformasyona İlişkin Güçlendirilmiş Uygulama Kuralları imzacılarının ilk raporlarının yayımlanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, taahhütlere rağmen çevrimiçi platformlarda dezenformasyonla mücadelenin başarısız olduğu ve imzacıların üstlendikleri taahhütlere yeterli düzeyde uymadığı ifade edildi.

Uygulama kurallarını imzalayan taraflar, Yapısal Göstergelerin geliştirilmesi için çalışacaklarını ve kuralların imzalanmasından itibaren dokuz ay içerisinde bu göstergelerin ilk setini yayımlayacaklarını taahhüt etmişlerdi. Avrupa Komisyonu tarafından talep edildiği üzere EDMO, imzacılara dezenformasyonun yaygınlığı, kaynakları ve izleyicilerine vurgu yapan ilk yapısal gösterge önerisini sunmuştu.

Açıklamada başlangıçtaki takvimin zaten geciktiği vurgulanırken imzacılar, raporlamalarında daha hassas, açık ve şeffaf olmaya davet edildi. Ayrıca yayımlanan raporlarda, imzacılar tarafından üstlenilen taahhütlere yeterince uyulmadığı belirtildi.

'Kısmi raporlar sunmak güvenirliğe katkıda bulunmuyor'

EDMO Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Miguel Poiares Maduro, raporlara ilişkin açıklamasında, “Bunun bir sürecin başlangıcı olduğunun tamamen farkındayız. Ancak, denetlenebilir olmayan rakamlarla kısmi raporlar sunmak, Uygulama Kurallarının güvenilirliğine ve yeterliliğine yeterince katkıda bulunmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

EDMO açıklamasında da, "Twitter’ın yakın zamanda uygulama programlama ara yüzüne erişim için ücret almaya başlayacağını duyurmasından endişe duyuyoruz. Twitter’ın kamuya açık verilerine erişim, dezenformasyon araştırmaları için kilit öneme sahiptir. Bu tür veri erişiminin ücretlendirilmesi, bir dizi araştırma projesinin uygulanabilirliğini ve sürekliliğini ciddi şekilde etkilemekte ve araştırmacılar arasında finansman durumlarına göre ayrımcılık yaratmaktadır." ifadeleri yer aldı.

'Gelecekteki projeleri tehlikeye atıyor'

EDMO Yönetim Kurulu üyesi Profesör Claes de Vreese, akademik araştırmacılar için TwitterAPI üzerinden ücretsiz erişimin sona erdiğinin duyurulmasının, nefret söylemi ve dezenformasyon gibi konularda devam eden ve gelecekteki projeleri tehlikeye attığını belirtti.

Vreese, "Ücretli bir erişim, araştırmacıların erişimlerinin kısmi olmasına yol açarak mevcut eşitsizlikleri daha da derinleştirecek ve toplum olarak bizlerin daha fazlasını değil daha azını bilmesine neden olacaktır.” dedi.

Twitter'a mevzuata uyması için 4 ay süre verildi

Avrupa Birliği kısa bir süre önce dezenformasyonla mücadelede konusunda önemli adımlar attı. Twitter’ın Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Çok Büyük Çevrimiçi Platform olarak sınıflandırılması beklenirken mevzuata tamamen uyumlu hale gelmesi için dört ay süre verildi.

Twitter, Dezenformasyona İlişkin Güçlendirilmiş Uygulama Kuralları kapsamında, dezenformasyonla ilgili araştırmalar için verilere erişim sağlamak da dâhil olmak üzere bir dizi taahhütte bulunmuştu. EDMO, Twitter’ı ve tüm platformları bu taahhütleri yerine getirmeye kuvvetle teşvik etmektedir.







