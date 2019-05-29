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Teknoloji Huawei servis günlerinde ücretsiz hizmetler yer alıyor
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ÜRÜN HABERLERİ

Huawei servis günlerinde ücretsiz hizmetler yer alıyor

Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren Huawei, teknik servis ücretlerinde indirim imkanı sunuyor.

Haber Merkezi AA
Huawei mağazası.
Huawei mağazası.

Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren Huawei, teknik servis ücretlerinde indirim kampanyası başlattı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, bu haftadan itibaren başlayan kampanya kapsamında her ayın son perşembe, cuma ve cumartesi günleri, her türlü telefon onarımında 100 TL’ye varan indirimler Huawei sahiplerini bekliyor. Eğer bu günler tatil veya servisler kapalı ise gelecek ilk gün kampanya devam ediyor.

Huawei servis günleri, ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden kullanıcılar için geçerli.

1 saatte teslim ediliyor

Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, 1 saat içinde sorun giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor.

Bu kampanyaya katılan Huawei Teknik Servisi adreslerine, kullanıcılar Huawei cihazlarındaki HiCare uygulamasından veya Huawei'nin internet sitesinden erişebiliyor.

Ekran koruyucu bedava

Teknik servis hizmeti alan kullanıcılara ayrıca, güncel modeller için stoklarla sınırlı olarak ücretsiz ekran koruyucu film de hediye ediliyor.

  • Ücretsiz ekran koruyucu film stoklarla sınırlı ve Mate 10 Lite, Mate10 Pro, Mate 20 Lite, P Smart 2018, P Smart 2019, P9 Lite 2107, P20, P20 Pro, P20 Lite, Y5 2018, Y6 2018 ve Y7 2018 model telefonları kapsıyor.
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