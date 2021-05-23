Küresel akıllı telefon gelirleri ilk çeyrekte 100 milyar doları aştı

Dünyayı etkisi altına alan pandemiyle birlikte uzaktan iletişim ihtiyacı çok önemli oranda arttı. Tabii buna bağlı olarak hem donanım hem de dijital servis ve uygulamalarda çeşitli düzenlemeler yapıldı. Evet; her ne kadar çip krizi konuşuluyor olsa da akıllı telefon pazarı 2021'in ilk çeyreğinde büyümeye devam etti. Hatta son paylaşılan istatistikler, Ocak - Şubat - Mart döneminde 100 milyar dolar gelir elde edildiğini gösteriyor.

Bu rakama ulaşılmasında iPhone 12 ve iPhone 11'in de payı büyük.

Yıllık bazda %37'lik bir artış söz konusu.

Birçok farklı alanda istatistik çalışmalarıyla bilinen StrategyAnalytics, bu rakamın yıl bazında %37'lik bir artış anlamına geldiğini vurguluyor. Aslında bununla birlikte gelirin %25'ini oluşturan akıllı telefonların aslında üst seviye denilebilecek fiyatta olduğu ortaya çıkıyor.

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Tabii 900 dolar üzerinde satılan iPhone'ların da bunda katkısı çok fazla. Hatta Apple 48 milyar dolarlık gelirle lider durumda. Güney Koreli üretici Samsung'un elde ettiği gelir ise 24.8 milyar dolar civarında. Çinli akıllı telefon üreticilerinin de dahil olmasıyla birlikte liste bu şekilde uzayıp gidiyor.

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